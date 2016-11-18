Більше тонни неякісного палива виявили на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Жителя Луганщини судитимуть за збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що з січня по липень 2016 року житель смт. Біловодськ реалізовував з власного подвір’я недоброякісне паливо, яке купував у свого знайомого. Жодних документів, які підтверджували б походження паливно-мастильних матеріалів, та сертифікатів якості на придбаний бензин в “постачальника” не було.
На підставі ухвали слідчого судді, в ході проведення обшуків за місцем мешкання вказаного громадянина виявлено понад тонну неякісних паливно-мастильних матеріалів.
Чоловіка судитимуть за ч.1 ст.204 (незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів) КК України
Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1000 до 2000 неоподатковуваних доходів громадян.