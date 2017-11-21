Более сотни боевиков были уничтожены в результате авиаудара ВВС США в Сомали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Военно-воздушные силы США нанесли в Сомали удар с воздуха по лагерю исламистского движения "Аш-Шабааб", уничтожив при этом более сотни боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"По согласованию с федеральным правительством Сомали силы США провели в Сомали воздушный удар по лагерю "Аш-Шабааб" во вторник, 21 ноября, примерно в 10:30 утра по местному времени, в результате чего погибло более 100 боевиков", - говорится в сообщении .
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Напомним, американская авиация впервые осуществила авиаудары по боевикам террористической группировки "Исламское государство" в Сомали