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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16633 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31109 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38095 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37291 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100409 просмотра

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11:14 • 88738 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97940 просмотра

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Более сотни боевиков были уничтожены в результате авиаудара ВВС США в Сомали

Более сотни боевиков были уничтожены в результате авиаудара ВВС США в Сомали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Военно-воздушные силы США нанесли в Сомали удар с воздуха по лагерю исламистского движения "Аш-Шабааб", уничтожив при этом более сотни боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"По согласованию с федеральным правительством Сомали силы США провели в Сомали воздушный удар по лагерю "Аш-Шабааб" во вторник, 21 ноября, примерно в 10:30 утра по местному времени, в результате чего погибло более 100 боевиков", - говорится в сообщении .

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Напомним, американская авиация впервые осуществила авиаудары по боевикам террористической группировки "Исламское государство" в Сомали

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