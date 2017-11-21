Более сотни боевиков были уничтожены в результате авиаудара ВВС США в Сомали

"По согласованию с федеральным правительством Сомали силы США провели в Сомали воздушный удар по лагерю "Аш-Шабааб" во вторник, 21 ноября, примерно в 10:30 утра по местному времени, в результате чего погибло более 100 боевиков", - говорится в сообщении .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество погибших в результате терактов в Сомали возросло до 23 человек

Напомним, американская авиация впервые осуществила авиаудары по боевикам террористической группировки "Исламское государство" в Сомали