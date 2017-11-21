Більше сотні бойовиків було знищено внаслідок авіаудару ВПС США в Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Військово-повітряні сили США завдали в Сомалі удару з повітря по табору ісламістського руху "Аш-Шабааб", знищивши при цьому більше сотні бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"За погодженням з федеральним урядом Сомалі сили США провели в Сомалі повітряний удар по табору "Аш-Шабааб" у вівторок, 21 листопада, приблизно в 10:30 ранку за місцевим часом, в результаті чого загинуло понад 100 бойовиків", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, американська авіація уперше здійснила авіаудари по бойовиках терористичного угрупування “Ісламська держава” в Сомалі