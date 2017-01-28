Более 800 авто стояли в очередях в КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/130; "Марьинка" - 230/200; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 150/40. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.
За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 21 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:
"Майорское" - 4775 человек и 770 транспортных средств;
"Марьинка" - 5700 человек и 1300 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 4735 человек и 1120 транспортных средств;
"Гнутово" - 2780 человек и 690 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 2955 человек.
Как отметили пограничники, по сравнению с предыдущими сутками пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился.
Напомним, за прошедшие сутки контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО пересекли 24,9 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.