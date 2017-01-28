Більше 800 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 30/130; “Мар’їнка” — 230/200; “Новотроїцьке” — 20/50; “Гнутове” — 150/40. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 21 тисяча осіб та 4 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 4775 осіб та 770 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5700 осіб та 1300 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4735 осіб та 1120 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2780 осіб та 690 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 2955 осіб.
Як відзначили прикордонники, у порівнянні з попередньою добою даний пасажиро-транспортний потік дещо зменшився.
Нагадаємо, минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули 24,9 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.