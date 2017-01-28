Більше 800 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі

За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 21 тисяча осіб та 4 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4775 осіб та 770 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5700 осіб та 1300 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 4735 осіб та 1120 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2780 осіб та 690 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2955 осіб.

Як відзначили прикордонники, у порівнянні з попередньою добою даний пасажиро-транспортний потік дещо зменшився.

Нагадаємо, минулої доби контрольні пункти в’їзду-виїзду в зоні АТО перетнули 24,9 тис. осіб та 4,2 тис. транспортних засобів.