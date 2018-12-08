Более 300 авто стоят в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 320 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"... сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 50/70; "Гнутово" - 30/35 ", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался динамичным и характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы.
В общем через КПВВ последовало 37,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 8215 человек и 845 транспортных средств; "Марьинка" - 8555 человек и 1490 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7475 человек и 1405 транспортных средств; "Гнутово" - 3810 человек и 895 транспортных средств; "Станица Луганская" - 9175 человек.
Как сообщал УНН, на КПВВ люди часами проходят "контроль" оккупантов.