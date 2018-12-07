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На КПВВ люди годинами проходять "контроль" окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На КПВВ "Горлівка-Бахмут" представники російсько-окупаційних військ своїми зухвалими діями чинять перешкоди цивільним громадянам, які рятуючись від складної соціально-економічної ситуації, змушені прямувати на контрольовану територію України за соціальним, правовим захистом та вирішенням елементарних побутових потреб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

На КПВВ люди годинами проходять "контроль" окупантів

"Представники російсько-окупаційних військ своїми зухвалими діями чинять перешкоди цивільним громадянам, через що перед виїздом з окупації люди перебувають у довжелезних чергах перед блокпостами бойовиків та годинами проходять так званий "контроль", - йдеться у повідомленні.

"Зокрема чергова така провокація мала місце і учора на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут". О 17.30 з тимчасово окупованої території України до контрольного посту "Майорське" прибули 17 цивільних автівок. Це мало безпрецедентний характер, оскільки люди прибули через півгодини після закінчення встановленого графіку роботи КПВВ", - повідомили у відомстві.

Також було зазначено, що командування Об’єднаних сил розуміючи, що таким чином цивільних наражають на небезпеку під час перебування в темний час доби в так званій "сірій зоні", неодноразово приймало рішення щодо подовження роботи КПВВ та пропуску громадян на підконтрольну територію. Командування Об’єднаних сил прийняло рішення щодо переміщення всіх громадян на підконтрольну територію під захист підрозділів зі складу ООС. Такі рішення приймались більше 60 разів.

"44 дорослих людини та 2 дітей розмістили в наметах ДСНС, де їх забезпечили всім необхідним. В подальшому, за окремим рішенням командувача ООС, усіх громадян та транспортні засоби оформлені встановленим порядком та пропущені на контрольовану територію", - додали у відомстві.

Нагадаємо, окупанти знову піддали ризику життя цивільного населення. Перед самим закриттям КПВВ вони пропустили через свій блокпост одночасно велику кількість автомобілів, через що мирні громадяни були залишені просто неба.

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