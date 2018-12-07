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На КПВВ люди часами проходят "контроль" оккупантов

Киев • УНН

 • 10073 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На КПВВ "Горловка-Бахмут" представители российско-оккупационных войск своими дерзкими действиями препятствуют гражданским, которые спасаясь от сложной социально-экономической ситуации, вынуждены идти на контролируемую территорию Украины за социальной, правовой защитой и решением элементарных бытовых нужд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На КПВВ люди часами проходят "контроль" оккупантов

"Представители российско-оккупационных войск своими дерзкими действиями препятствуют гражданам, из-за чего перед выездом из оккупации люди находятся в длинных очередях перед блокпостами боевиков и часами проходят так называемый "контроль ", - говорится в сообщении.

"В частности очередная такая провокация имела место и вчера на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут". В 17:30 с временно оккупированной территории Украины до контролированого поста "Майорское", прибыли 17 гражданских автомобилей. Это имело беспрецедентный характер, поскольку люди прибыли через полчаса после окончания установленного графика работы КПВВ", - сообщили в ведомстве.

Также было отмечено, что командование Объединенных сил понимая, что таким образом гражданских подвергают опасности во время пребывания в темное время суток в так называемой "серой зоне", неоднократно принимало решение о продлении работы КПВВ и пропуска граждан на подконтрольную территорию. Командование Объединенных сил приняло решение о перемещении всех граждан на подконтрольную территорию под защиту подразделений из состава ООС. Такие решения принимались более 60 раз.

"44 взрослых и 2 детей разместили в палатках ГСЧС, где их обеспечили всем необходимым. В дальнейшем, по отдельному решению командующего ООС, всех граждан и транспортные средства оформлены в установленном порядке и пропущены на контролируемую территорию", - добавили в ведомстве.

Напомним, оккупанты вновь подвергли риску жизнь  гражданского населения. Перед самым закрытием КПВВ они пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей, из-за чего мирные граждане были оставлены под открытым небом.

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