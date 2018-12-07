Окупанти піддають ризику життя цивільних на КПВВ - прикордонники

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Окупанти знову піддали ризику життя цивільного населення. Перед самим закриттям КПВВ вони пропустили через свій блокпост одночасно велику кількість автомобілів, через що мирні громадяни були залишені просто неба, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.