Окупанти піддають ризику життя цивільних на КПВВ - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Окупанти знову піддали ризику життя цивільного населення. Перед самим закриттям КПВВ вони пропустили через свій блокпост одночасно велику кількість автомобілів, через що мирні громадяни були залишені просто неба, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"Варто зазначити, що окупанти знову піддали ризику життя цивільного населення, застосувавши так званий "рваний" режим пропуску. Вони пропустили через свій блокпост одночасно велику кількість автомобілів за короткий час. Робиться це перед самим закриттям КПВВ, у розрахунку на те, що мирні громадяни змушені будуть ночувати просто неба", - йдеться у повідомленні.
Така ситуація фіксується вже другу добу поспіль на дорожньому коридорі "Горлівка-Бахмут".
"З метою гарантування безпеки для цивільних за рішенням командувача Об’єднаних сил роботу КПВВ "Майорське" було продовжено понад визначений графік. 44 громадянина України, двоє дітей, було пропущено на контрольовану територію України встановленим порядком", – сказано у повідомленні.
Також у відомстві додали, що через КППВ "Новотроїцьке" до ОРДЛО прослідувало 12 вантажівок від місії МКЧХ та 8 вантажівок від УВКБ ООН, з загальною вагою майже 255 тонн. У вантажівках перевозили продовольчі та гігієнічні набори, канцелярське приладдя, друкарські та будівельні матеріали, лікарські препарати, товари медичного призначення, електричний конвектор та зимовий набір для домогосподарств для жителів Донецької області.
Нагадаємо, 6 грудня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ та продовжили застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.