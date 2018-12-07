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Оккупанты подвергают риску жизни гражданских на КПВВ - пограничники

Киев • УНН

 • 8524 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Оккупанты снова подвергли риску жизнь гражданского населения. Перед самым закрытием КПВВ они пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей, из-за чего мирные граждане остались под открытым небом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

Оккупанты подвергают риску жизни гражданских на КПВВ - пограничники

"Стоит отметить, что оккупанты вновь подвергли риску жизнь гражданского населения, применив так называемый "рваный" режим пропуска. Они пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей за короткое время. Делается это перед самым закрытием КПВВ, в расчете на то, что мирные граждане вынуждены будут ночевать под открытым небом", - говорится в сообщении.

Такая ситуация фиксируется уже вторые сутки на дорожном коридоре "Горловка-Бахмут".

"С целью обеспечения безопасности для гражданских по решению командующего Объединенных сил работа КПВВ "Майорское" была продлена сверх определенного графика. 44 гражданина Украины, двое детей, были пропущены на контролируемую территорию Украины в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что через КППВ "Новотроицкое" в ОРДЛО последовало 12 грузовиков от миссии МККК и 8 грузовиков от УВКБ ООН, общим весом почти 255 тонн. В грузовиках перевозили продовольственные и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, печатные и строительные материалы, лекарственные препараты, товары медицинского назначения, электрический конвектор и зимний набор для домохозяйств для жителей Донецкой области.

Напомним, 6 декабря ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 6 раз открывали огонь по позициям наших войск и продолжили применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

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