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Більше 300 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося 320 транспортних засобів, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Більше 300 авто стоять у чергах на КПВВ на Донбасі

“...сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 35/50; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 50/70; „Гнутове“ — 30/35”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у пре-службі, минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним та характеризувався певним збільшенням в порівнянні з попереднім днем.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі відповідно до зимового графіку роботи.

Загалом через КПВВ прослідувало 37,2 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 8215 осіб та 845 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8555 осіб та 1490 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7475 осіб та 1405 транспортних засобів; “Гнутове” — 3810 осіб та 895 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 9175 осіб.

Як повідомляв УНН, на КПВВ люди годинами проходять "контроль" окупантів.

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