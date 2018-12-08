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Более 30 военных получили ранения и 13 погибли от разрывов "Молота"

Киев • УНН

 • 30530 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. За все время использования минометов "Молот" было зафиксировано девять их розвривив, в результате которых получили ранения 32 и погибло 13 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Центральном ракетно-артиллерийском управлении Вооруженных сил Украины в ответе на информационный запрос УНН.

Более 30 военных получили ранения и 13 погибли от разрывов "Молота"

“В Вооруженных силах Украины зафиксировано девять случаев разрыва 120 мм минометов М120-15 „Молот“, в результате которых были ранены 32 военнослужащих и погибло 13 военнослужащих”, — сказали в ВСУ.

Отметим, в ВСУ сообщили, что минометы “Молот” не принимались на вооружение ВСУ, а их эксплуатацию позволили на время особого периода.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.

По факту взрыва миномета на территории 233-го Ровенского полигона Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз было назначено комплексную комиссионную судебно-военную, трассологическую, химическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

В ноябре Военная прокуратура Центрального региона сообщила промежуточный вывод о разрыве миномета “Молот” на Ровенском полигоне. Согласно этому выводу, объективных данных о ненадлежащем качестве этих минометов не получено.

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