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Більше 30 військових зазнали поранень і 13 загинули від розривів "Молота"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. За весь час використання мінометів “Молот” було зафіксовано дев’ять їхніх розвривів, внаслідок яких зазнали поранень 32 і загинуло 13 військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомили у Центральному ракетно-артилерійському управлінні Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит УНН.

Більше 30 військових зазнали поранень і 13 загинули від розривів "Молота"

“У Збройних силах України зафіксовано дев’ять випадків розриву 120 мм мінометів М120-15 „Молот“, внаслідок яких було поранено 32 військовослужбовці і загинуло 13 військовослужбовців” , - сказали у ЗСУ.

Зазначимо, у ЗСУ повідомили, що міномети “Молот” не приймалися на озброєння ЗСУ, а їхню експлуатацію дозволили на час особливого періоду.

Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців були поранені.

За фактом вибуху міномету на території 233-го Рівненського загальновійськового полігону Київському науково-дослідному інституту судових експертиз було призначено комплексну комісійну судово-військову, трасологічну, хімічну, балістичну та вибухотехнічну експертизи.

У листопаді Військова прокуратура Центрального регіону повідомила проміжний висновок стосовно розриву міномету “Молот” на Рівненському полігоні. Відповідно до цього висновку, об’єктивних даних щодо неналежної якості цих мінометів не отримано. 

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