Більше 30 військових зазнали поранень і 13 загинули від розривів "Молота"

КИЇВ. 8 грудня. УНН. За весь час використання мінометів “Молот” було зафіксовано дев’ять їхніх розвривів, внаслідок яких зазнали поранень 32 і загинуло 13 військовослужбовців Збройних сил України. Про це повідомили у Центральному ракетно-артилерійському управлінні Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит УНН.