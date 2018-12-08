У ЗСУ заявили, що не брали міномет “Молот” на озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міномет М120-15 “Молот” не приймався на озброєння Збройних сил України, а його експлуатацію дозволив Генеральний штаб на особливий період. Наразі його використання призупинене. Про це повідомили у Центральному ракетно-артилерійському управлінні Збройних сил України у відповіді на інформаційний запит УНН.
“120 мм міномет М120-15 "Молот“ на озброєння Збройних сил України не приймався. У 2015 році 120 мм міномет М120-15 "Молот" витримав визначальні відомчі випробування та наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 17.11.2015 № 446 допущений до експлуатації в ЗСУ на особливий період”, — йдеться у відповіді.
У Центральному ракетно-артилерійському управлінні розповіли, що використання мінометів “Молот” на навчаннях на час розслідування інциденту, який стався на Рівненському полігоні, заборонено.
За їхньою інформацією, у ЗСУ зафіксовано дев’ять випадків розриву 120 мм мінометів М120-15 “Молот”, внаслідок яких було поранено 32 військовослужбовців та загинуло 12 військових.
Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців були поранені.
За фактом вибуху міномету на території 233-го Рівненського загальновійськового полігону Київському науково-дослідному інституту судових експертиз було призначено комплексну комісійну судово-військову, трасологічну, хімічну, балістичну та вибухотехнічну експертизи.
У листопаді Військова прокуратура Центрального регіону повідомила проміжний висновок стосовно розриву міномету “Молот” на Рівненському полігоні. Відповідно до цього висновку, об’єктивних даних щодо неналежної якості цих мінометів не отримано.