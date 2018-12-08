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В ВСУ заявили, что не принимали миномет "Молот" на вооружение

Киев • УНН

 • 110473 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Миномет М120-15 “Молот” не принимался на вооружение Вооруженных сил Украины, а его эксплуатацию позволил Генеральный штаб на особый период. Сейчас его использование приостановлено. Об этом сообщили в Центральном ракетно-артиллерийском управлении Вооруженных сил Украины в ответе на информационный запрос УНН.

В ВСУ заявили, что не принимали миномет "Молот" на вооружение

"120 мм миномет М120-15 "Молот" на вооружение Вооруженных сил Украины не принимался. В 2015 году 120 мм миномет М120-15 "Молот" выдержал определяющие ведомственные испытания и приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 17.11.2015 № 446 допущен к эксплуатации в ВСУ на особый период", - говорится в ответе.

В Центральном ракетно-артиллерийском управлении рассказали, что использование минометов "Молот" на учениях на время расследования инцидента, который произошел на Ровенском полигоне, запрещено.

По их информации, в ВСУ зафиксировано девять случаев разрыва 120 мм минометов М120-15 "Молот", в результате которых были ранены 32 военнослужащих и погибло 12 военных.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.

По факту взрыва миномета на территории 233-го Ровенского полигона Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз было назначено комплексную комиссионную судебно-военную, трассологическую, химическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизы.

В ноябре Военная прокуратура Центрального региона сообщила промежуточный вывод относительно разрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне. Согласно этому выводу, объективных данных о ненадлежащем качестве этих минометов не получено.

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