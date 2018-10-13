Более 270 авто собралось в очередях на КПВВ на Донбассе

"В контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/70; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 0/60; "Гнутово" - 20/25", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался увеличением по сравнению с предыдущим днем.

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В общем вчера через КПВВ последовало 48,4 тысячи человек и 5,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10750 человек и 1315 транспортных средств;

"Марьинка" - 11120 человек и 1930 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8030 человек и 1360 транспортных средств;

"Гнутово" - 5090 человек и 1205 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 13405 человек.