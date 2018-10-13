Більше 270 авто зібралось у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сьогодні у чергах у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі перебувало 275 автівок, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“У контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 30/70; „Мар’їнка“ — 0/70; „Новотроїцьке“ — 0/60; „Гнутове“ — 20/25”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прикордонників, минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався збільшенням у порівнянні з попереднім днем.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КПВВ на Донбасі можуть залишитися без світла через борги
Загалом учора через КПВВ прослідувало 48,4 тисячі осіб та 5,8 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 10750 осіб та 1315 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 11120 осіб та 1930 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 8030 осіб та 1360 транспортних засобів;
“Гнутове” — 5090 осіб та 1205 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 13405 осіб.