Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

В частности, по данным пограничников, через КПВВ "Майорское" последовало 6355 человек и 920 транспортных средств; "Марьинка" - 6540 человек и 1235 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5335 человек и 1170 транспортных средств; "Гнутово" - 3110 человек и 740 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4970 человек.

Общий пассажиро-транспортный поток отмечался на уровне предыдущих суток.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/120; "Марьинка" - 200/100; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 30/20.

Напомним, более 120 т гумгруза от Красного Креста переправили на оккупированный Донбасс.