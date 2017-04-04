Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41391 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102575 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157106 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116723 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116663 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112648 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104327 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107095 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103590 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153783 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

Более 26 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки

Киев  •  УНН

 • 7335 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО последовало 26,3 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности, по данным пограничников, через КПВВ "Майорское" последовало 6355 человек и 920 транспортных средств; "Марьинка" - 6540 человек и 1235 транспортных средств; "Новотроицкое" - 5335 человек и 1170 транспортных средств; "Гнутово" - 3110 человек и 740 транспортных средств; "Станица Луганская" - 4970 человек.

Общий пассажиро-транспортный поток отмечался на уровне предыдущих суток.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/120; "Марьинка" - 200/100; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 30/20.

Напомним, более 120 т гумгруза от Красного Креста переправили на оккупированный Донбасс.

Украинские Национальные Новости

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