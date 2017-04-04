Більше 26 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні АТО прослідувало 26,3 тисяч осіб та 4 тисячі транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Зокрема, за даними прикордонників, через КПВВ “Майорське” прослідувало 6355 осіб та 920 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6540 осіб та 1235 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 5335 осіб та 1170 транспортних засобів; “Гнутове” — 3110 осіб та 740 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 4970 осіб.

Загальний пасажиро-транспортний потік відмічався на рівні попередньої доби.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 50/120; “Мар’їнка” — 200/100; “Новотроїцьке” — 40/50; “Гнутове” — 30/20.

Нагадаємо, більше 120 т гумвантажу від Червоного Хреста переправили на окупований Донбас.

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