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Более 200 тыс грн на аренду жилья: стали известны нормы компенсаций для нардепов в 2019 году

Более 200 тыс грн на аренду жилья: стали известны нормы компенсаций для нардепов в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 17099 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Стали известны нормы расходов на одного народного депутата Украины на 2019 год. Соответствующий документ в своем Telegram-канале разместил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, передает УНН.

Так, согласно приложению к смете Верховной Рады Украины на 2019 год, депутатам покрывают определенную сумму расходов на проезд, телефонные разговоры, организацию встреч с избирателями, стоимость аренды жилья или найма гостиничного номера, содержание помещений в избирательных округах, канцелярию и командировки помощников.

Нардепу ежемесячно выделяют 7500 грн на проезд по территории Украины. В год эта сумма составляет 90 000 грн. Однако расходов на обеспечение автотранспортом в пределах города Киева - в этом году не предусмотрено.

На канцелярские принадлежности в 2019 году депутат получает 1278 грн. В то время, как на городские, междугородные телефонные разговоры (из расчета на 10 месяцев) нардепу выделяется 4890 грн, в месяц эта сумма составляет 489 грн.

Средства выделяются и на командировки помощников-консультантов нардепов в избирательные округа. Из расчета на 10 месяцев выделяется 8000 грн в год, что составляет 800 грн в месяц.

Предусмотрено и возмещение расходов на оплату содержания помещений в избирательных округах. В месяц эта сумма составляет 167 грн, а в год получается 2000 грн.

На организацию и проведение встреч народных депутатов с избирателями выделяется 670 грн в год.

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Наибольшая сумма средств компенсируется за аренду жилья или наем гостиничного номера - 237 250 грн в год.

Так, в январе, марте, мае, июле, августе, октябре и декабре - эта сумма составила 20 150 грн; в апреле, июне, сентябре и ноябре - 19 500 грн, а в феврале - 18 200 грн.

Напомним, Рада сегодня, 18 декабря, планирует согласовать законодательство по неприкосновенности нардепов.

Как сообщалось ранее в УНН, украинцы узнали, во сколько обойдется содержание одного нардепа в 2020 году.

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