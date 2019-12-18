Більше 200 тис грн на оренду житла: стали відомі норми компенсацій для нардепів у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Стали відомі норми витрат на одного народного депутата України на 2019 рік. Відповідний документ у своєму Telegram-каналі розмістив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
Так, згідно з додатком до кошторису Верховної Ради України на 2019 рік, депутатам покривають певну суму витрат на проїзд, телефонні розмови, організацію зустрічей з виборцями, вартість оренди житла або винайму готельного номеру, утримання приміщень у виборчих округах, канцелярію та відрядження помічників.
Нардепу щомісячно виділяють 7 500 грн на проїзд територією України. На рік ця сума складає 90 000 грн. Проте витрат на забезпечення автотранспортом у межах міста Києва - у цьому році не передбачено.
На канцелярське приладдя у 2019 році депутат отримує 1 278 грн. У той час, як на міські, міжміські телефонні розмови (з розрахунку на 10 місяців) нардепу виділяється 4 890 грн, у місяць ця сума складає 489 грн.
Кошти виділяються й на відрядження помічників-консультантів нардепів у виборчі округи. З розрахунку на 10 місяців виділяється 8 000 грн на рік, що становить 800 грн на місяць.
Передбачено й відшкодування витрат на оплату утримання приміщень у виборчих округах. На місяць ця сума складає 167 грн, а на рік виходить 2000 грн.
На організацію та проведення зустрічей народних депутатів з виборцями виділяється 670 грн на рік.
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Найбільша сума коштів компенсується за оренду житла або винайм готельного номеру – 237 250 грн на рік.
Так, у січні, березні, травні, липні, серпні, жовтні та грудні – ця сума склала 20 150 грн; у квітні, червні, вересні та листопаді – 19 500 грн, а у лютому – 18 200 грн.
Нагадаємо, рада сьогодні, 18 грудня, планує узгодити законодавство щодо недоторканності нардепів.
Як повідомлялося раніше в УНН, українці дізнались, в скільки обійдеться утримання одного нардепа у 2020 році.