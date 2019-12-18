Рада сьогодні планує узгодити законодавство щодо недоторканності нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні планує розглянути низку законопроектів у другому читанні, зокрема, законопроект №2237 щодо недоторканності нардепів, визначений Президентом України Володимиром Зеленським, як невідкладний. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний ВРУ.
Так, парламентарі планують розглянути у другому читанні законопроекти №2237 про внесення змін до законодавчих актів щодо недоторканності нардепів, №2261 щодо самопредставництва органів влади та місцевого самоврядування у суді, №2299 щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, №0887 про внесення змін до законодавства щодо впровадження єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи.
Окрім того, нардепи у першому читанні планують розглянути законопроекти №2458 про внесення змін до деяких законів щодо врегулювання питань у сфері житлово-комунальних послуг, №2015 про доповнення ЗУ "Про безоплатну правову допомогу", №2419 про розподілення обов’язків між Держмитницею та ДПС.
Також, планується розглянути з пропозиціями Президента законопроект №0979 про створення ТСК. Окрім того, відповідно до порядку денного, у Раді планують розглянути різні питання ратифікації, зокрема, законопроект про ратифікацію угоди між Україною та Нідерландами щодо розслідування у справі про збиття Boeing MH17.
Нагадаємо, вчора, 17 грудня, Верховна Рада України достроково завершила вечірнє засідання для продовження роботи не в пленарному режимі. Представники депутатських фракцій і груп повернуться до обговорення ринку землі на позачерговому засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики.
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики збирається у середу, 18 грудня, вранці на засідання щодо продовження розгляду проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.