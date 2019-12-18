Рада сегодня планирует согласовать законодательство относительно неприкосновенности нардепов

Так, парламентарии планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты №2237 о внесении изменений в законодательные акты относительно неприкосновенности нардепов, №2261 по самопредставительству органов власти и местного самоуправления в суде, №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования, №0887 о внесении изменений в законодательства по внедрению единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы.

Кроме того, нардепы в первом чтении планируют рассмотреть законопроекты №2458 о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования вопросов в сфере жилищно-коммунальных услуг, №2015 о дополнении Закона Украины "О бесплатной правовой помощи", №2419 о распределении обязанностей между таможней и ГНС.

Также планируется рассмотреть с предложениями Президента законопроект №0979 о создании ВСК. Кроме того, согласно повестке дня, в Раде планируют рассмотреть различные вопросы ратификации, в частности, законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами по расследованию по делу о сбивании Boeing MH17.

Напомним, вчера, 17 декабря, Верховная Рада Украины досрочно завершила вечернее заседание для продолжения работы не в пленарном режиме. Представители депутатских фракций и групп вернутся к обсуждению рынка земли на внеочередном заседании комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики собирается в среду, 18 декабря, утром на заседание по продолжению рассмотрения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10) перед вторым чтением.