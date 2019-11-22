Українці дізнались, в скільки обійдеться утримання одного нардепа у 2020 році

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Утримання одного депутата обійдеться бюджету в середньому в 344 тис 960 грн на рік, згідно з кошторисом, який Верховна Рада ухвалила на 2020 рік. Про це повідомляє громадська мережа ОПОРА, передає УНН.

“14 листопада Верховна Рада ухвалила свій кошторис на 2020 рік, який склав 2 млрд 37 млн 360 тисяч 700 гривень. А в перерахунку на утримання одного депутата в середньому виходить 344 960 гривень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на проїзд по території України депутату компенсуватимуть щомісячно 7,5 тис. грн. Ще у 8 тис. грн на рік обійдуться відрядження помічників депутатів у виборчі округи. Для утримання приміщень у виборчих округах планують виділити всього 2 тис. грн на рік, тобто, 167 грн на місяць, а для зустрічей з виборцями — 670 грн на рік.

Повідомляється, що загальний кошторис Верховної ради на 2020 рік вищий, ніж у два минулі роки.

“Для здійснення законотворчої діяльності парламенту у 2020 році передбачено 1 млрд 43 млн 411 тисяч 100 гривень. У цю суму входить оплата праці, закупівля товарів, оплата послуг (окрім комунальних) тощо. Якщо порівнювати з попередніми двома роками, то сума витрат зросла трохи більше, ніж на 30 млн гривень. Так, у кошторисах 2018 та 2019 років на ці видатки було закладено по 1 млрд 12 млн 137 тисяч 500 гривень”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що понад 880 млн грн передбачили на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України у 2020. У цю суму входить оплата праці Апарату ВР, закупівля товарів та послуг, утримання автобази, управління адміністративними будинками, функціонування їдальні, утримання інституту законодавства тощо. У минулих роках на ці ж витрати було закладено на 65 мільйонів менше.

Вказано, що на обслуговування ЗМІ, що висвітлюють діяльність Верховної Ради, закладено 76 млн грн. З них найбільше — 51 млн грн на “Парламентський телеканал Рада”, ще 24 млн грн — на “Голос України”. За попередні два роки у кошторисах було на 15 млн грн менше.

Нагадаємо, в партії “Слуга Народу” офіційно не працює і не отримує зарплату жодна особа.

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