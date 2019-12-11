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Милованов відмовився прокоментувати свою премію в 1630% - нардеп

Милованов відмовився прокоментувати свою премію в 1630% - нардеп

Київ • УНН

 • 19081 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов відмовився прокоментувати свою премію у 1630%. А очільник КМУ Олексій Гончарук повідомив, що не в курсі такої високої зарплати Милованова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

"Нагадаю, що вчора стало відомо, що держсекретар міністерства економіки звернувся до Кабміну з пропозицією виписати своєму міністру Милованову премію обсягом 263 тисячі грн. На Кабміні я запитав у Гончарука про цю премію. Прем'єр відповів, що нічого не знає про це, і до порядку денного це питання не потрапило. Міністр економіки Милованов коментувати виписану собі премію відмовився", - повідомив політик.

Як писав УНН, Милованов хоче отримати зарплату за листопад у понад чверть мільйона гривень.

Також нагадаємо, що у міністра економрозвитку, згідно з його декларацією, є кредити та боргові зобов'язання.

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