Милованов відмовився прокоментувати свою премію в 1630% - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов відмовився прокоментувати свою премію у 1630%. А очільник КМУ Олексій Гончарук повідомив, що не в курсі такої високої зарплати Милованова. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Нагадаю, що вчора стало відомо, що держсекретар міністерства економіки звернувся до Кабміну з пропозицією виписати своєму міністру Милованову премію обсягом 263 тисячі грн. На Кабміні я запитав у Гончарука про цю премію. Прем'єр відповів, що нічого не знає про це, і до порядку денного це питання не потрапило. Міністр економіки Милованов коментувати виписану собі премію відмовився", - повідомив політик.
Як писав УНН, Милованов хоче отримати зарплату за листопад у понад чверть мільйона гривень.
Також нагадаємо, що у міністра економрозвитку, згідно з його декларацією, є кредити та боргові зобов'язання.