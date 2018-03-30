Более 13 тыс. украинских военных ранены во время войны на Донбассе

"Очень важны ваши победы, наши общие победы для украинских воинов, для ветеранов АТО, которые глядя на вас - у них возвращается желание жить полноценной жизнью. Украина сейчас переживает очень непростые времена - украинцы защищают свою землю от российского агрессора, украинцы хоронят своих героев. Более 13 тысяч украинских военных ранены в этой страшной войне. Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, а главное - они нуждаются в психологической помощи. Каждый из вас играет эту чрезвычайно важную для Украины роль", - пидчеркнул П.Порошенко.

Напомним, за время АТО до 10% военных получили посттравматическое расстройство.