Більше 13 тис. українських військових поранено за час війни на Донбасі

"Дуже важливі ваші перемоги, наші спільні перемоги, для українських воїнів, для ветеранів АТО, які дивлячись на вас – у них повертається бажання жити повноцінним життям. Україна зараз переживає дуже непрості часи – українці боронять свою землю від російського агресора, українці ховають своїх героїв. Більше 13 тисяч українських військових поранені в цій страшній війні. Вони потребують медичної допомоги, уваги суспільства, а головне - вони потребують психологічної допомоги. Кожен з вас відіграє цю надзвичайно важливу для України роль", - підкреслив П.Порошенко.

Нагадаємо, протягом проведення АТО до 10% військових отримали посттравматичний розлад.