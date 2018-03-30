Більше 13 тис. українських військових поранено за час війни на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. За час війни на Донбасі більше 13 тисяч українських військових отримали поранення. Про це під час зборів паралімпійської збірної заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Дуже важливі ваші перемоги, наші спільні перемоги, для українських воїнів, для ветеранів АТО, які дивлячись на вас – у них повертається бажання жити повноцінним життям. Україна зараз переживає дуже непрості часи – українці боронять свою землю від російського агресора, українці ховають своїх героїв. Більше 13 тисяч українських військових поранені в цій страшній війні. Вони потребують медичної допомоги, уваги суспільства, а головне - вони потребують психологічної допомоги. Кожен з вас відіграє цю надзвичайно важливу для України роль", - підкреслив П.Порошенко.
Нагадаємо, протягом проведення АТО до 10% військових отримали посттравматичний розлад.