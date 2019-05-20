В Беларуси заявили, что решение по транзиту российской нефти зависит от Европы

КИЕВ. 20 мая. УНН. Глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков заявил, что вопрос возобновления поставок российской нефти в Европу зависит в первую очередь не от Беларуси, а от соседних европейских стран, в том числе, Украины. Об этом он заявил для российского издания ТАСС, передает УНН.