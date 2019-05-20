У Білорусі заявили, що рішення по транзиту російської нафти залежить від Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Глава “Белнефтехіму” Андрій Рибаков заявив, що питання відновлення поставок російської нафти в Європу залежить в першу чергу не від Білорусі, а від сусідніх європейських країн, в тому числі, України. Про це він заявив для російського видання ТАСС, передає УНН.
Він уточнив, що у білоруської сторони є “всі технічні можливості”, щоб відновити транзит російської нафти.
“Далі вже мова йде про суміжні держави (Україна, Польща — ред) та їх можливості”, — сказав Рибаков.
За його словами, в Біларусі наразі очікують, коли сусідні країни почнуть технічні заходи щодо відновлення транзиту.
Нагадаємо, транзит нафти через Україну буде поновлено після погодження з ЄС.
19 квітня білоруський концерн “Белнефтехим” заявив про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу “Дружба” з Росії.
23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. На наступний день нафтопровід “Гомельтранснафта Дружба” зупинив транзит забрудненої російської нафти в Європу після повідомлення оператора польської ділянки “Дружби” PERN про те, що НПЗ в Польщі і Німеччині не можуть приймати і переробляти нафту з такими показниками.
25 квітня “Укртранснафта” вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу “Мозир-Броди”.
У міністерстві енергетики Росії підтвердили факт забруднення російської нафти діхлоретаном — токсичною речовиною, яку застосовують як розчинник жирів і парафінів. Ця речовина має сильну корозійну дію.
Як повідомляв УНН, російська компанія-монополіст “Транснефть”, яка є оператором магістральних нафтопроводів і нафтопродуктопроводів, виплатить компенсації за забруднення нафти в магістральному трубопроводі “Дружба”.
Компанії “Укртранснафта” і російська “Транснефть” вже обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу “Дружба”.