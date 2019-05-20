У Білорусі заявили, що рішення по транзиту російської нафти залежить від Європи

КИЇВ. 20 травня. УНН. Глава “Белнефтехіму” Андрій Рибаков заявив, що питання відновлення поставок російської нафти в Європу залежить в першу чергу не від Білорусі, а від сусідніх європейських країн, в тому числі, України. Про це він заявив для російського видання ТАСС, передає УНН.