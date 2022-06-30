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беларусь вводит безвизовый режим для поляков

беларусь вводит безвизовый режим для поляков

Киев • УНН

 • 200056 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. беларусь решила ввести временный безвизовый режим для граждан Польши для «поддержания добрососедских отношений». Об этом сказано в сообщении Пограничного комитета республики в Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«В целях поддержания добрососедских отношений Главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00 часов 1 июля по 31 декабря включительно», - сказано в сообщении пограничников.

Детали

Отмечается, что для указанной категории граждан пересекать границу без визы будет возможно в пунктах пропуска на белорусско-польском участке границы. Также, гражданам Польши будет разрешено посещение пограничной зоны без пропуска.

Для безвизового въезда гражданам Польши необходимо будет предъявить действительный документ для выезда за границу, зеленую карту (при следовании на автомобиле), а также иметь при себе медицинскую страховку.

При этом в соответствующем разделе интернет-портала Госпогранкомитета отмечается, чтобезвизовый порядок въезда в беларусь для граждан Литвы, Латвии, а также лиц, имеющих статус негражданина Латвии, и Польши введен с 15 апреля по 31 декабря.

Добавим

Польша и беларусь не славятся «добрососедскими отношениями» на фоне поведения самопровозглашенного президента александра лукашенка по отношению к соседней республике.

Ранее в этом месяце польская погранслужба отметила, что белорусские военные пытались сделать подкоп под недавно установленным забором на границе с Польшей.

В прошлом году на участке польской границы с беларусью было неспокойно из-за ситуации с нелегальными мигрантами, которую, по мнению Запада, спровоцировал Минск.

Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства. В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша приступила к строительству забора на границе с беларусью.

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