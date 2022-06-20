Белорусские военные пытались сделать подкоп на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Белорусские военные пытались сделать подкоп под недавно установленным забором на границе с Польшей. Об этом сообщила в понедельник польская пограничная служба, пишет УНН.
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"На участке пограничного поста в Дубиче-Церковне польские патрули заметили 6 белорусских военнослужащих, пытавшихся сделать подкоп под заграждение", - сообщили в пограничной службе.
Детали
Событие произошло 19 июня. Также отметили, что в этот день 21 иностранец пытался незаконно пересечь польско-белорусскую границу.
Среди задержанных иностранцев были граждане Марокко, Сенегала, Индии и Турции.
Напомним
В прошлом году на участке польской границы с беларусью было неспокойно из-за ситуации с нелегальными мигрантами, которую, по мнению Запада, спровоцировал Минск.
Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружие в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства. В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Польша приступила к строительству забора на границе с беларусью.