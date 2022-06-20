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Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

Білоруські військові намагалися зробити підкоп на кордоні з Польщею

Київ • УНН

 • 172235 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Білоруські військові намагалися зробити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні з Польщею. Про це повідомила у понеділок польська прикордонна служба, пише УНН.

Цитата

"На ділянці прикордонного посту в Дубичі-Церківні польські патрулі помітили 6 білоруських військовослужбовців, які намагалися зробити підкоп під загородження", - повідомили у прикордонній службі.

Деталі

Подія сталася 19 червня. Також зазначили, що цього дня 21 іноземець намагався незаконно перетнути польсько-білоруський кордон.

Серед затриманих іноземців були громадяни Марокко, Сенегалу, Індії та Туреччини.

Нагадаємо

Минулого року на ділянці польського кордону з білоруссю було неспокійно через ситуацію з нелегальними мігрантами, яку, на думку Заходу, спровокував Мінськ.

Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброю у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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