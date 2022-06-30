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білорусь запроваджує безвізовий режим для поляків

білорусь запроваджує безвізовий режим для поляків

Київ • УНН

 • 200059 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. білорусь вирішила запровадити тимчасовий безвізовий режим для громадян Польщі для «підтримки добросусідських відносин». Про це йдеться в повідомленні Прикордонного комітету республіки в Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

«З метою підтримки добросусідських відносин Главою держави ухвалено рішення щодо запровадження тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі. Нововведення діятиме з 00 години 1 липня по 31 грудня включно», - сказано у повідомленні прикордонників.

Деталі

Зазначається, що для зазначеної категорії громадян перетинати кордон без візи буде можливим у пунктах пропуску на білорусько-польській ділянці кордону. Також громадянам Польщі буде дозволено відвідування прикордонної зони без пропуску.

Для безвізового в'їзду громадянам Польщі необхідно буде пред'явити дійсний документ для виїзду за кордон, зелену картку (при прямуванні на автомобілі), а також мати при собі медичну страховку.

При цьому у відповідному розділі інтернет-порталу Держприкордонкомітету зазначаєтьсяя, що безвізовий порядок в'їзду до білорусі для громадян Литви, Латвії, а також осіб, які мають статус негромадянина Латвії, та Польщі запроваджено з 15 квітня по 31 грудня. 

Додамо

Польща та білорусь не славляться «добросусідськими відносинами» на тлі поведінки самопроголошеного президента олександра лукашенко стосовно сусідньої республіки.

Раніше цього місяця польська прикордонна служба зазначила, що білоруські військові намагалися зробити підкоп під нещодавно встановленим парканом на кордоні з Польщею.

Торік на ділянці польського кордону з білоруссю було неспокійно через ситуацію з нелегальними мігрантами, яку, на думку Заходу, спровокував Мінськ.

Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброю у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва. У рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща розпочала будівництво паркану на кордоні з білоруссю.

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