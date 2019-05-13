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Беларусь рассчитывает выработать план действий для восстановления транзита по "Дружбе"

Беларусь рассчитывает выработать план действий для восстановления транзита по "Дружбе"

Киев  •  УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Беларусская сторона рассчитывает на выработку плана действий для оперативного восстановления транзита по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщила пресс-служба белорусского концерна "Белнефтехим", передает УНН.

Так, белорусская делегация собирается принимать участие в заседании Международной ассоциации транспортировщиков нефти, которое проходит в словацкой Братиславе 13–14 мая.

Планируется, что во время встречи организаций МАТН будет обсуждена ситуация с остановкой транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в связи с его загрязнением органическими хлоридами.

"Главная цель, которую ставит перед собой белорусская делегация, – выработка четкого плана действий транспортировщиков нефти и ее европейских потребителей в Венгрии, Германии, Польши, Словакии и Чехии для оперативного восстановления транзита по "Дружбе" в направлении этих стран", - говорится в сообщении.

В концерне также отметили, что, учитывая важность белорусского нефтетранспортного коридора для крупнейших европейских транспортировщиков и потребителей углеводородного сырья, белорусская делегация рассчитывает на скорейшее урегулирование спорных вопросов между сторонами.

Напомним, в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России.

23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").

В РФ завели дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".

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4 мая в Беларусь поступила "чистая" нефть из России.

11 мая АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Кроме того, в "Укртранснафте" анонсировали, что 14 мая состоится заседание Международной ассоциации транспортировщиков нефти, на котором будет обсуждаться место хранения некондиционной нефти.

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