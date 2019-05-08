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СК РФ назвал имена подозреваемых по делу загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба"

СК РФ назвал имена подозреваемых по делу загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба"

Киев  •  УНН

 • 14333 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Следственный комитет РФ назвал имена подозреваемых по делу загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом сообщили на официальном сайте ведомства, сообщает УНН.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что по версии следствия, с августа 2018-го по апрель 2019 года, шесть подозреваемых, среди которых генеральный директор ООО “Нефтеперевалка” Светлана Балабай, заместитель генерального директора ООО “Нефтеперевалка” Рустам Хуснутдинов, генеральный директор ООО “Петронефть Актив” Владимир Жоголев, заместитель директора ООО “Магистраль” Сергей Баландин, являющиеся участниками преступного сообщества, совершили многократные хищения нефти на сумму не менее 1 миллиона рублей.

Кроме того, в марте-апреле 2019 года, чтобы скрыть хищения, несколькими подозреваемыми в узел слива нефти, расположенный у села Николаевка Волжского района, была поставлена нефть, не отвечающая требованиям ГОСТ, с добавлением в ее состав хлорсодержащих соединений.

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Следственным комитетом по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам УФСБ России в Самарской области, по признакам состава преступления, предусмотренного пп. а, б ч.4 ст.215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, по магистрального трубопровода), ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ст. 158 УК РФ (кража).

По результатам расследования, загрязненная нефть попала в нефтехранилище, расположенное в селе Лопатин Волжского района, а затем в систему магистрального трубопровода, в результате чего 8 резервуаров парка “Лопатин” были приведены в негодное для эксплуатации состояние.

Как сообщал УНН, пока в отношении четырех подозреваемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое подозреваемых находятся в розыске. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщалось ранее, нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по “Дружбе”.

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