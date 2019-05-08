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СК РФ назвав імена підозрюваних у справі забруднення нафти в трубопроводі "Дружба"

СК РФ назвав імена підозрюваних у справі забруднення нафти в трубопроводі "Дружба"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Слідчий комітет РФназвав імена підозрюваних у справі забруднення нафти в трубопроводі "Дружба". Про це повідомили на офіційному сайті відомства, повідомляє УНН.

Офіційний представник СК РФ Світлана Петренко розповіла, що за версією слідства, з серпня 2018-го по квітень 2019 року шестеро підозрюваних, серед яких генеральний директор ТОВ "Нафтоперевалки" Світлана Балабай, заступник генерального директора ТОВ "Нафтоперевалки" Рустам Хуснутдинов, генеральний директор ТОВ "Петронефть актив" Володимир Жоголєв, заступник директора ТОВ" Магістраль" Сергій Баландін, які є учасниками злочинного співтовариства, зробили багаторазові розкрадання нафти на суму не менше 1 млн російських рублів.

Крім того, в березні-квітні 2019 року, щоб приховати розкрадання, кількома підозрюваними в вузол зливу нафти, розташований біля села Миколаївка Волзького району, була поставлена ​​нафту, яка не відповідає вимогам стандартів, з додаванням до її складу хлорвмісних сполук.

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Слідчим комітетом по Самарській області розслідується кримінальна справа, порушена за матеріалами УФСБ Росії по Самарській області, за ознаками складу злочину, передбаченого пп. а, б ч.4 ст.215.3 КК РФ (приведення в непридатність нафтопроводу, вчинене з корисливих мотивів, групою осіб за попередньою змовою, щодо магістрального трубопроводу), ст.210 КК РФ (організація злочинного співтовариства і участь в ньому), ст .158 КК РФ (крадіжка).

За результатами розслідування, забруднена нафта потрапила в нафтосховище, розташоване в селі Лопатин Волзького району, а потім в систему магістрального трубопроводу, в результаті чого 8 резервуарів парку "Лопатин" були приведені в непридатний для експлуатації стан.

Як повідомляв УНН, наразі відносно чотирьох підозрюваних судом за клопотанням слідства обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Двоє підозрюваних знаходяться в розшуку. Розслідування кримінальної справи триває, встановлюються всі обставини злочину. 

Як повідомлялося раніше, нафтовики РФ можуть скоротити видобуток в очікуванні відновлення експорту по "Дружбі".

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