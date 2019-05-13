Білорусь розраховує виробити план дій для відновлення транзиту "Дружбою"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Білоруська сторона розраховує на вироблення плану дій для оперативного відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба". Про це повідомила прес-служба білоруського концерну "Белнефтехим", передає УНН.
Так, білоруська делегація збирається брати участь в засіданні Міжнародної асоціації транспортувальників нафти, яке проходить в словацькій Братиславі 13-14 травня.
Планується, що під час зустрічі організацій матн буде обговорена ситуація з зупинкою транспортування нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба" в зв'язку з його забрудненням органічними хлоридами.
"Головна мета, яку ставить перед собою білоруська делегація, - вироблення чіткого плану дій транспортувальників нафти і її європейських споживачів в Угорщині, Німеччині, Польщі, Словаччини та Чехії для оперативного відновлення транзиту "Дружбою" в напрямку цих країн", - йдеться в повідомленні.
У концерні також зазначили, що, з огляду на важливість білоруського нафтотранспортного коридору для найбільших європейських транспортувальників і споживачів вуглеводневої сировини, білоруська делегація розраховує на якнайшвидше врегулювання спірних питань між сторонами.
Нагадаємо, в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії.
23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
Крім того, "Укртранснафта" припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").
У РФ завели справу про навмисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".
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4 травня в Білорусь надійшла "чиста" нафту з Росії.
11 травня АТ "Укртранснафта" відновила транзит нафти європейським споживачам по магістральному нафтопроводу "Дружба".
Крім того, в "Укртранснафті" анонсували, що 14 травня відбудеться засідання Міжнародної асоціації транспортувальників нафти, на якому буде обговорюватися місце зберігання некондиційної нафти.