беларусь планирует закупить у россии огневую систему «Солнцепек»

Детали

Отмечается, что в настоящее время ТОС не находятся на вооружении вс рб. В войсках радиационной, химической и биологической защиты есть только реактивные пехотные огнеметы РПО-А «Шмель» советского производства.

«Для применения ТОСов в каждом оперативном командовании (Западное, Северо-Западное и Южное, что формируется) планируется развернуть по батальону РХБЗ, одна из рот каждого батальона будет вооружена тремя ТОС-1А «Солнцепек». Таким образом, мо рб необходимо будет закупить у россии девять систем», - говорится в сообщении.

Сообщается и о планах налаживания белорусско-российского производства тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка».

Девятью подобными системами планируется вооружить огнеметный батальон в 8 бригаде РХБЗ (г. Старые Дороги).

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