білорусь планує закупити у росії вогневу систему «Солнцепек»
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На сайті проекту «Військово-політичний огляд» з'явилася інформація, що збройні сили білорусі планують закупити важкі вогнеметні системи ТОС-1А «Солнцепек». Про це йдеться в повідомленні моніторингової групи «Беларускі Гаюн», передає УНН.
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Зазначається, що в даний час ТОС не перебувають на озброєнні зс рб. У військах радіаційного, хімічного та біологічного захисту є лише реактивні піхотні вогнемети РПО-А «Джміль» радянського виробництва.
«Для застосування ТОСів у кожному оперативному командуванні (Західне, Північно-Західне та Південне, що формується) планується розгорнути по батальйону РХБЗ, одна з рот кожного батальйону буде озброєна трьома ТОС-1А «Солнцепек». Таким чином, мо рб необхідно буде закупити у росії дев'ять систем», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється і про плани налагодження білорусько-російського виробництва важких вогнеметних систем ТОС-2 «Тосочка».
Дев'ятьма подібними системами планується озброїти вогнеметний батальйон у 8 бригаді РХБЗ (м. Старі Дороги).
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