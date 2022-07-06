білорусь планує закупити у росії вогневу систему «Солнцепек»

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Зазначається, що в даний час ТОС не перебувають на озброєнні зс рб. У військах радіаційного, хімічного та біологічного захисту є лише реактивні піхотні вогнемети РПО-А «Джміль» радянського виробництва.

«Для застосування ТОСів у кожному оперативному командуванні (Західне, Північно-Західне та Південне, що формується) планується розгорнути по батальйону РХБЗ, одна з рот кожного батальйону буде озброєна трьома ТОС-1А «Солнцепек». Таким чином, мо рб необхідно буде закупити у росії дев'ять систем», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється і про плани налагодження білорусько-російського виробництва важких вогнеметних систем ТОС-2 «Тосочка».

Дев'ятьма подібними системами планується озброїти вогнеметний батальйон у 8 бригаді РХБЗ (м. Старі Дороги).

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