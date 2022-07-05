лукашенко стверджує, що через білорусь розпочалося вивезення українського зерна

Цитата

"Тоді я сказав: Ну добре, обійдемося. Подавитеся, як я казав, цими санкціями. Вивозьте бідним зерно". Чому везуть чайною ложкою? Везуть! Нам уже передоплату віддали залізниці. Везуть. По чайній ложці…", – сказав він.

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При цьому про яке саме українське зерно йдеться — не уточнювалося.

А вже сьогодні Міністерство інфраструктури України повідомило, що Україна не перевозить через білорусь (або до білорусі) жодного виду товарів жодним із видів транспорту.

"Заява олександра лукашенка про вивезення українського зерна через територію білорусі не відповідає дійсності. Міністерство інфраструктури України не підтримує жодних відносин із прокремлівською владою держави-сателіту та розраховує на справедливий міжнародний суд щодо участі білорусі у військовій агресії проти України", - сказано в повідомленні Міністерства.

"Беларускі Гаюн"зазначає, що таким чином, можна припустити, що лукашенко проговорився про початок постачання українського зерна не з підконтрольних Україні територій, а з тимчасово окупованих.

"Не виключено, що під цією заявою лежить і те, що лукашенко просто хоче скористатися вкраденим українським зерном і пустити його на потреби білоруських підприємств чи комусь продати", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Питання зерна порушувалося ним же і на зустрічі з путіним, 25 червня, коли лукашенко заявляв, що ні Москва, ні Мінськ не мають проблем з постачанням зерна та добрив на світові ринки.