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Лукашенко утверждает, что через беларусь начался вывоз украинского зерна

Лукашенко утверждает, что через беларусь начался вывоз украинского зерна

Киев • УНН

 • 469943 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. 2 июля, выступая во Дворце независимости, лукашенко заявил, что якобы через беларусь начался транзит украинского зерна. Об этом УНН пишет со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Цитата

"Тогда я сказал: Ну ладно, обойдемся. Подавитесь, как я говорил, этими санкциями. Вывозите бедным зерно". Почему везут чайной ложкой? Везут! Нам уже предоплату отдали железной дороге. Везут. По чайной ложке…", – сказал он.

Детали

При этом о каком именно украинском зерне говорится — не уточнялось.

А уже сегодня Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что Украина не перевозит через беларусь (или в беларусь) ни одного вида товаров ни одним из видов транспорта.

"Заявление александра лукашенко о вывозе украинского зерна через территорию беларуси не соответствует действительности. Министерство инфраструктуры Украины не поддерживает никаких отношений с прокремлевскими властями государства-сателлита и рассчитывает на справедливый международный суд по участию беларуси в военной агрессии против Украины", - сказано в сообщении Министерства.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что таким образом можно предположить, что лукашенко проговорился о начале поставок украинского зерна не с подконтрольных Украине территорий, а с временно оккупированных.

"Не исключено, что под этим заявлением лежит и то, что лукашенко просто хочет воспользоваться украденным украинским зерном и пустить его на нужды белорусских предприятий или продать кому-то", - говорится в сообщении.

Добавим

Вопрос зерна поднимался им же и на встрече с путиным, 25 июня, когда лукашенко заявлял, что ни Москва, ни Минск не испытывают проблем с поставкой зерна и удобрений на мировые рынки.

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