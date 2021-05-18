Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Государственное телевидение Беларуси в этом году не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение". В его программе передач такой строки нет. На это обратили внимание журналисты "Еврорадио" в понедельник, 17 мая. Всем белорусам, которые желают посмотреть конкурс, они напомнили, что трансляцию этого шоу можно посмотреть в интернете, в том числе на официальном канале "Евровидения", передает УНН.
Детали
В 2021 году Беларусь не принимает участие в песенном конкурсе по решению его организатора, Европейского вещательного союза (ЕВС). Песня группы “Галасы смести”, которая должна была представлять республику, нарушает правила конкурса и может повредить репутации “Евровидение”, пояснили в ЕВС. Группа подавала заявки на участие дважды. В первый раз ЕВС считал, что песня “Я научу тебя” группы “Галаси ЗМеста” ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Минск попросили или изменить текст, или предложить новую песню, но это не привело к иному результату.
Глава белорусского держмедиахолдинга “Белтелерадиокомпания” Иван Эйсмонт назвал решение ЕВС политически мотивированным и заявил, что группа “Галаси ЗМеста” “вошла в историю”, а “Беларусь выиграла это “Евровидение”.
Критика протестующих в Беларуси
Музыканты группы “Галаси ЗМеста” не скрывают симпатий к режиму правящего в Беларуси Александра Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно смеются над оппонентами белорусской власти.
Дополнение
65-й конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь “Евровидение” должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.
Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.