Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 46457 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 93936 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 107674 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 277218 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 160487 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 431595 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 327738 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 219771 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247165 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256600 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.4м/с
68%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 29399 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 57223 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 42145 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 22835 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 18377 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 42599 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 57690 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 161669 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 277218 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 431595 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 20248 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 28703 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 58039 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 81431 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 65989 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

Киев • УНН

 • 15939 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Государственное телевидение Беларуси в этом году не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение". В его программе передач такой строки нет. На это обратили внимание журналисты "Еврорадио" в понедельник, 17 мая. Всем белорусам, которые желают посмотреть конкурс, они напомнили, что трансляцию этого шоу можно посмотреть в интернете, в том числе на официальном канале "Евровидения", передает УНН.

Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

Детали

В 2021 году Беларусь не принимает участие в песенном конкурсе по решению его организатора, Европейского вещательного союза (ЕВС). Песня группы “Галасы смести”, которая должна была представлять республику, нарушает правила конкурса и может повредить репутации “Евровидение”, пояснили в ЕВС. Группа подавала заявки на участие дважды. В первый раз ЕВС считал, что песня “Я научу тебя” группы “Галаси ЗМеста” ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Минск попросили или изменить текст, или предложить новую песню, но это не привело к иному результату.

Глава белорусского держмедиахолдинга “Белтелерадиокомпания” Иван Эйсмонт назвал решение ЕВС политически мотивированным и заявил, что группа “Галаси ЗМеста” “вошла в историю”, а “Беларусь выиграла это “Евровидение”.

Критика протестующих в Беларуси

Музыканты группы “Галаси ЗМеста” не скрывают симпатий к режиму правящего в Беларуси Александра Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно смеются над оппонентами белорусской власти.

Дополнение

65-й конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up), однако его проведение было отложено на год из-за пандемии коронавируса. По планам организаторов, теперь “Евровидение” должно пройти 18-22 мая, также в Роттердаме и под прежним лозунгом.

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go_A выступит в первом полуфинале под номером 15.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,637.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.12