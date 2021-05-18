Беларусь не будет транслировать "Евровидение-2021"

КИЕВ. 18 мая. УНН. Государственное телевидение Беларуси в этом году не будет транслировать песенный конкурс "Евровидение". В его программе передач такой строки нет. На это обратили внимание журналисты "Еврорадио" в понедельник, 17 мая. Всем белорусам, которые желают посмотреть конкурс, они напомнили, что трансляцию этого шоу можно посмотреть в интернете, в том числе на официальном канале "Евровидения", передает УНН.