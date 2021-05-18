Білорусь не буде транслювати "Євробачення-2021"

Деталі

У 2021 році Білорусь не приймає участь в пісенному конкурсі за рішенням його організатора, Європейської мовної спілки (ЄМС). Пісня групи "Галаси ЗМеста", яка повинна була представляти республіку, порушує правила конкурсу і може зашкодити репутації "Євробачення", пояснили в ЄМС. Група подавала заявки на участь двічі. У перший раз ЄМС вважав, що пісня "Я навчу тебе" групи "Галаси ЗМеста" ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу. Мінськ попросили або змінити текст, або запропонувати нову пісню, але це не призвело до іншого результату.

Глава білоруського держмедіахолдінга "Белтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт назвав рішення ЄМС політично мотивованим і заявив, що група "Галаси ЗМеста" "увійшла в історію", а "Білорусь виграла це "Євробачення".

Критика протестуючих в Білорусі

Музиканти групи "Галаси ЗМеста" не приховують симпатій до режиму правлячого в Білорусі Олександра Лукашенка і в багатьох піснях прямо або побічно кепкують над опонентами білоруської влади.

Доповнення

65-й конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу. За планами організаторів, тепер “Євробачення” має пройти 18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15.