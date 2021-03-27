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Організатори "Євробачення-2021" скасували участь Білорусі у конкурсі

Київ • УНН

 • 13715 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Організатори музичного конкурсу “Євробачення-2021” усунули Білорусь від участі у заході, який має відбутися в Роттердамі в травні. Про це йдеться у повідомленні організаторів конкурсу, передає УНН.

Що відомо

Зазначається, що організатори 10 березня звернулися до “Белтелерадіокомпанії” з проханням перевірити, що враховані всі висловлені на адресу групи-учасника від Білорусі зауваження. Білорусь в узгоджені терміни запропонувала нову пісню тієї ж групи.

Цитата

“Мовна спілка та керуюча рада конкурсу ретельно вивчили нову заявку, щоб оцінити її перспективи. Але дійшли висновку, що ця заявка так само порушує правила, що гарантують, що конкурс не буде використаний в будь-чиїх інтересах, і що його репутація не буде підірвана. Оскільки БТРК не змогла подати заявку протягом продовженого терміну, то з жалем констатуємо, що Білорусь не братиме участі в 65-му пісенному конкурсі „Євробачення“ у травні”, — мовиться у повідомленні.

Контекст

Європейський мовний Союз-11 березня прийняв рішення про недопуск до участі в конкурсі “Євробачення” пісні “Я навчу тебе” гурту “Галаси ЗМєста”, який представляє Білорусь, в її нинішньому вигляді. Організатори конкурсу відзначили, що аналіз пісні білоруських виконавців показав, що вона “ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу”. Союз також запропонував надіслати змінену версію композиції або вибрати нову, яка відповідає правилам “Євробачення”. В іншому випадку в цьому році Білорусь може бути дискваліфікована.

9 березня Бєлтелерадіокомпанія оголосила про те, що Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” 2021 року представить гурт “Галаси ЗМєста” з піснею “Я навчу тебе”, сам гурт раніше неодноразово виступав з критикою протестів в країні, після публікації пісні на ресурсах конкурсу — вона встановила рекорд за кількістю дизлайків.

Як писало білоруське видання TUT.BY про сам гурт: “ансамбль виконує уїдливі пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушко, Світлану Тіхановську, Марії Колєснікову та політичну ситуацію в Білорусі. Це очікувано викликало реакцію в Мережі”.

65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

Україну на конкурсі цього року представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”.

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