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Организаторы "Евровидения-2021" отменили участие Беларуси в конкурсе

Организаторы "Евровидения-2021" отменили участие Беларуси в конкурсе

Киев  •  УНН

 • 13702 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2021" устранили Беларусь от участия в мероприятии, которое должно состояться в Роттердаме в мае. Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса, передает УНН.

Что известно

Отмечается, что организаторы 10 марта обратились к “Белтелерадиокомпании” с просьбой проверить, учтены ли все высказанные в адрес группы-участника от Беларуси замечания. Беларусь в согласованные сроки предложила новую песню той же группы.

Цитата

“Языковый союз и управляющий совет конкурса тщательно изучили новую заявку, чтобы оценить ее перспективы. Но пришли к выводу, что эта заявка так же нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах, и его репутация не будет подорвана. Поскольку БТРК не смогла подать заявку в течение продленного срока, то с сожалением констатируем, что Беларусь не будет участвовать в 65-м песенном конкурсе „Евровидение“ в мае”, — говорится в сообщении.

Контекст

Европейский вещательный Союз — 11 марта принял решение о недопуске к участию в конкурсе “Евровидение” песни “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста”, представляющий Беларусь, в ее нынешнем виде. Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она “ставит под сомнение неполитический характер конкурса”. Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам “Евровидения”. В противном случае в этом году Беларусь может быть дисквалифицирована.

9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе “Евровидение” 2021 года представит группа “Галасы ЗМеста” с песней “Я научу тебя”, сама группа ранее неоднократно выступал с критикой протестов в стране, после публикации песни на ресурсах конкурса — она установила рекорд по количеству дизлайков.

Как писало белорусское издание TUT.BY про группу: “ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовые чаты, о Павле Латушко, Светлану Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети”.

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Украину на конкурсе в этом году будет представлять группа Go_A с песней “Шум”.

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