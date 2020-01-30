Билли Айлиш выступит на церемонии вручения премии "Оскар"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Певица Билли Айлиш выступит с особым номером на церемонии вручения кинопремии "Оскар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Академии кинематографических искусств и наук.
"Вы готовы? Билли Айлиш выйдет на сцену во время церемонии вручения Оскар для особого выступления", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на 92-ю кинопремию "Оскар", которая состоится 9 февраля в театре Dolby в Голливуде.
Напомним, в этом году Grammy в категории "Песня года" и "Альбом года" была удостоена певица Билли Айлиш.