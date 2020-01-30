Біллі Айліш виступить на церемонії вручення премії "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Співачка Біллі Айліш виступить з особливим номером на церемонії вручення кінопремії "Оскар". Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Академії кінематографічних мистецтв і наук.
"Ви готові? Біллі Айліш вийде на сцену під час церемонії вручення Оскар для особливого виступу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 92-гу кінопремію "Оскар", яка відбудеться 9 лютого в театрі Dolby в Голлівуді.
Нагадаємо, цього року Grammy у категорії “Пісня року” і “Альбом року” була удостоєна співачка Біллі Айліш.