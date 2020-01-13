Стали відомі номінанти на кінопремію "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 92-гу кінопремію "Оскар", яка відбудеться 9 лютого в театрі Dolby в Голлівуді, передає УНН.
Так, в категорії "Кращий фільм" номіновані стрічки:
- "Форд проти Феррарі"
- "Ірландець"
- "Джокер"
- "Кролик Джоджо"
- "Маленькі жінки"
- "Шлюбна історія"
- "1917"
- "Одного разу ... в Голлівуді"
- "Паразити"
У номінацію "Кращий режисер" потрапили:
- Мартін Скорсезе (за фільм "Ірландець")
- Квентін Тарантіно ("Одного разу в ... Голлівуді")
- Тодд Філліпс ("Джокер")
- Сем Мендес ("1917")
- Пон Чжун Хо ("Паразити")
"Кращий актор":
- Антоніо Бандерас ("Біль і слава")
- Леонардо ДіКапріо ("Одного разу ... в Голлівуді")
- Адам Драйвер ("Шлюбна історія")
- Хоакін Фенікс ("Джокер")
- Джонатан Прайс ("Два Папи")
"Краща актриса":
- Синтія Еріво ("Гаррієт")
- Скарлетт Йоханссон ("Шлюбна історія")
- Сірша Ронан ("Маленькі жінки")
- Шарліз Терон ("Скандал")
- Рене Зеллвегер ("Джуді")
"Кращий фільм іноземною мовою":
- "Корпус Крісті" (Польща)
- "Світ меду" (Північна Македонія)
- "Знедолені" (Франція)
- "Біль і слава" (Іспанія)
- "Паразити" (Південна Корея)
Як повідомляв УНН, на минулому тижні в Беверлі-Хіллз оголосили переможців 77-й церемонії премії "Золотий глобус".