У Беверлі-Хіллз оголосили переможців 77-й церемонії премії "Золотий глобус"

Серед кінофільмів “Золоті глобуси” були вручені в номінаціях:

• Кращий драматичний фільм — “1917”;

• Кращий режисер: Сем Мендес — “1917”:

Фільм “1917” оповідає про долю двох солдатів в роки Першої світової війни, яким доручена смертельно небезпечна місія.

На премію в цій номінації претендували фільм режисера Мартіна Скорсезе “Ірландець” про водія-далекобійника, який зв’язався з мафією і став кілером, фільм “Джокер” режисера Тодда Філліпса про головного ворога супергероя Бетмена з коміксів видавництва DC Comics, драма “Шлюбна історія” режисера Ноа Баумбаха про болісне розлученні театрального режисера і його дружини-актриси та стрічка “Два Папи” режисера Фернанду Мейрелліш про обрання папи Римського Франциска.

• Краща драматична актриса: Рене Зеллвегер — “Джуді”:

Рене Зеллвегер отримала нагороду за роботу у фільмі “Джуді” режисера Руперта Гулда. Разом з Зеллвегер на перемогу в даній номінації “Золотого глобуса” претендували Скарлетт Йоханссон за роль в картині “Шлюбна історія” режисера Ноа Баумбаха; Шарліз Терон, яка знялася у фільмі “Скандал” режисера Джея Роуча; Синтія Еріво за роботу в картині “Гаррієт” режисера Кейсі Леммонс і Сірша Ронан за роль у фільмі “Маленькі жінки” режисера Грети Гервіг.

• Краща актриса мюзиклу або комедії: Аквафін — “Прощання”:

Актриса і співачка Аквафін (Нора Лам) була удостоєна премії за головну роль в картині “Прощання” американки китайського походження Лулу Ванг. Разом з нею на нагороду в цій категорії претендували: Кейт Бланшетт — за роль в картині “Куди ти пропала, Бернадетт?” режисера Річарда Лінклейтера, Емма Томпсон, яка знялася в картині “У прямому ефірі” режисера Ніші Ганатри, Ана де Армас — за роботу у фільмі “Дістати ножі” Райана Джонсона і Біні Фелдштейн — за роль у стрічці “Освіта” Олівії Уайлд.

• Кращий актор мюзиклу або комедії: Терон Еджертон — “Рокетмен”:

Британський актор Терон Еджертон отримав премію за роль у фільмі “Рокетмен” про становлення і творчості Елтона Джона. На премію в цій номінації також претендували Едді Мерфі за фільм “Мене звуть Долемайт”, Леонардо Ді Капріо — за роботу в картині “Одного разу в ... Голлівуді”, Деніел Крейг (“Дістати ножі”) і Роман Гріффін Девіс (“Кролик Джоджо ”).

• Краща актриса другого плану: Лора Дерн — “Шлюбна історія”:

Лора Дерн була удостоєна нагороди за роль в картині “Шлюбна історія” режисера Ноа Баумбака. Разом з нею на нагороду в цій категорії претендували американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, яка знялася у фільмі “Стриптизерши” режисера Лорін Скафарія, і Кеті Бейтс — за роль в картині “Справа Річарда Джуелл” режисера Клінта Іствуда. Також в числі номінантів були Аннетт Бенінг, яка зіграла у фільмі “Звіт про тортури” режисера Скотта Бернса, і Марго Роббі, яка виконала роль в картині “Скандал” режисера Джея Роуча.

• Кращий мюзикл або комедія: “Одного разу в ... Голлівуді”;

• Кращий актор другого плану: Бред Пітт — “Одного разу в ... Голлівуді”:

За нагороду в цій категорії також боролися Том Хенкс (“Прекрасний день по сусідству”), Джо Пеші (“Ірландець”) і Аль Пачіно (“Ірландець”), а також Ентоні Хопкінс, висунутий на премію за роботу у фільмі “Два Папи”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мартін Скорсезе допустив, що “Ірландець” може стати його останньою картиною

• Найкращий сценарій: Квентін Тарантіно — “Одного разу в ... Голлівуді”:

Фільм “Одного разу в ... Голлівуді” режисера Квентіна Тарантіно отримав “Золотий глобус” в номінації “Краща комедія або мюзикл”. Дія картини відбувається в Лос-Анджелесі в 1969 році на тлі подій, пов’язаних з бандою Чарльза Менсона. Головні герої — актор вестернів Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) і його дублер Кліфф Бут (Бред Пітт). Фільм був вперше представлений на Каннському кінофестивалі. Разом з фільмом Тарантіно за перемогу в категорії “Краща комедія або мюзикл” боролися картини “Мене звуть Долемайт” режисера Крейга Брюер, “Кролик Джоджо” режисера Тайка Вайтіті, “Дістати ножі” Райана Джонсона і “Рокетмен” Декстера Флетчера.

• Кращий фільм іноземною мовою: “Паразити”:

Фільм оповідає про двох сім’ях з різних соціальних верств південнокорейського суспільства. Одне сімейство тягне убоге існування, перебиваючись випадковими і не зовсім чесними заробітками, інше, матеріально забезпечене, ні в чому собі не відмовляє. Волею випадку шляху цих людей перетинаються, що призводить до низки трагічних для обох сімей подій.

• Кращий анімаційний фільм: “Втрачена ланка”:

Мультфільм “Втрачена ланка” режисера Кріса Батлера про самотнього йєті, що живе в лісах Північної Америки, отримав “Золотий глобус” в номінації “Кращий анімаційний фільм”.

За нагороду в цій номінації боролися також мультфільм “Холодне серце 2” режисерів Кріса Бака і Дженніфер Лі, картина “Як приручити дракона 3” режисера Діна ДеБлуа, “Король Лев” Джона Фавро і “Історія іграшок 4” Джоша Кулі.

• Кращий драматичний актор: Хоакін Фенікс — “Джокер”;

• Кращий саундтрек: Хільдур Гуднадоуттір — “Джокер”:

У номінації змагались також саундтреки до фільмів: “1917” від композитора Томаса Ньюмана, “Шлюбна історія” від композитора Ренді Ньюмана, “Маленькі жінки” від композитора Олександра Деспла та “Сирітський Бруклін” Деніела Пембертона.

• Краща пісня: “I’m Gonna Love Me Again” — “Рокетмен”:

За цю номінацію також змагались пісні “Beautiful Ghosts” Тейлор Свіфт у фільмі “Кішки”, “Into the Unknown” Ідіни Мензел та Аврори Акснес у мультфільмі “Холодне серце 2”, “Spirit” від Бейонсе від мультфільму “Король Лев” та “Stand Up” від Синтії Еріво з фільму “Гаррієт”.

• Почесна нагорода ім. Сесіла Б. ДеМілля — Том Хенкс:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мартін Скорсезе знову піддав критиці фільми Marvel: я поясню, чому це не кіно

Серед телебачення “Золоті глобуси” дістались наступним проектам:

• Кращий драматичний серіал: “Спадкоємці”:

Серіал розповідає історію інтриг і боротьби за владу в міжнародному медійному конгломераті. Разом з ним на перемогу в цій категорії претендували серіали “Корона” режисера Бенджаміна Карона, “Ранкове шоу” режисера Мімі Ледер, “Вбиваючи Єву” режисера Деймона Томаса і “Велика маленька брехня” режисера Жана-Марка Валле.

• Кращий комедійний серіал: “Дрянь”:

Режисерами серіалу виступили Гаррі Бредбір і Тім Кіркбі. Разом з переможцем на нагороду в цій номінації претендували серіал “Баррі”, “Метод Комінскі”, “Дивовижна місіс Мейзел” і “Політик”.

• Краща актриса драматичного серіалу: Олівія Колман — “Корона”:

Олівія Колман отримала нагороду за головну роль в серіалі “Корона” режисера Бенджаміна Карона про перші місяці правління королеви Великобританії Єлизавети II. Разом з нею на нагороду претендували Джоді Комер, яка зіграла в серіалі “Вбиваючи Єву”, Ніколь Кідман — за роботу в серіалі “Велика маленька брехня”, а також Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон, які зіграли в серіалі “Ранкове шоу”.

• Кращий актор драматичного серіалу: Брайан Кокс — “Спадкоємці”:

Кокс був відзначений за роль в серіалі “Спадкоємці” (2018). Серіал розповідає історію інтриг і боротьби за владу в міжнародному медійному конгломераті.

• Краща актриса комедійного серіалу: Фібі Уоллер-Брідж — “Дрянь”

Фібі Уоллер-Брідж зіграла головну роль в серіалі “Дрянь” (2016-2019) режисерів Гаррі Бредбіра і Тіма Кіркбі. Разом з нею на перемогу в цій категорії претендували Рейчел Броснахен за роботу в серіалі “Дивовижна місіс Мейзел”, Кірстен Данст за роль в серіалі “Як стати богом в центральній Флориді”, Наташа Лиони, яка зіграла в серіалі “Життя матрьошки” і Крістіна Епплгейт, яка виконала головну роль в серіалі “Мертвий для мене”.

• Кращий актор комедійного серіалу: Рамі Юссеф — “Рамі”:

Рамі Юссеф отримав премію за роль в серіалі “Рамі” (2019). На нагороду в цій категорії були номіновані також Майкл Дуглас за роль в серіалі “Метод Комінскі” (2018-2019), Пол Радд за роботу в серіалі “Життя з самим собою” (2019), Бен Платт за роль в серіалі “Політик” ( 2019) і Білл Хейдер за роботу в серіалі “Баррі” (2018).

• Кращий актор другого плану міні-серіалу або телефільму: Стеллан Скарсгард — “Чорнобиль”:

Стеллан Скарсгард отримав нагороду за роль в серіалі “Чорнобиль”. На премію в цій категорії претендували також Кіран Калкін (“Спадкоємці”), Алан Аркін (“Метод Комінскі”), Ендрю Скотт (“Дрянь”) і Генрі Вінклер ( “Баррі”).

• Кращий міні-серіал або телефільм: “Чорнобиль”:

Серіал “Чорнобиль” режисера Йохана Ренка оповідає про аварію на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Головні ролі в ньому виконали Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард і Джаред Харріс.

Серед номінантів на премію також значилися серіал режисера Томаса Каіла “Фоссі / Вердон” (2019) з Семом Рокуеллом і Мішель Вільямс в головних ролях, а також міні-серіал “Неймовірне” (2019) американського режисера Лізи Холоденко. У п’ятірку претендентів на нагороду також потрапили міні-серіал “Виверт-22” (2019) режисера Джорджа Клуні та міні-серіал “Найгучніший голос” (2019) режисера Карі Скогланд про засновника американського телеканалу Fox News Роджер Ейлс.

• Краща актриса міні-серіалу або телефільму: Мішель Уільямс- “Фоссі/Вердон”:

Мішель Вільямс удостоїлася нагороди за роль в серіалі режисера Томаса Каіла “Фоссі/Вердон”. Разом з нею на нагороду в цій категорії претендували Кейтлін Дівер і Меррітт Уівер, які знялися в міні-серіалі “Неймовірне”, Джої Кінг, яка виконала роль в серіалі “Удавання”, а також Хелен Міррен — за роботу в серіалі “Катерина Велика”.

• Кращий актор міні-серіалу або телефільму: Рассел Кроу — “Найгучніший голос”:

Рассел Кроу отримав премію за роль в серіалі “Найгучніший голос”. На нагороду в цій номінації також були номіновані Джаред Харріс за роботу в серіалі “Чорнобиль”, Сем Рокуелл (“Фоссі / Вердон”), Саша Барон Коен (“Шпигун”) і Кріс Ебботт (“Виверт-22”).

• Краща актриса другого плану міні-серіалу або телефільму: Патриція Аркетт — “Удавання”:

Аркетт удостоїлася нагороди за участь в серіалі “Удавання”. Разом з нею на перемогу в даній категорії претендували Тоні Коллетт, яка знялася в міні-серіалі “Неймовірне”, Меріл Стріп, яка зіграла в серіалі “Велика маленька брехня”, крім того, Емілі Уотсон була номінована за роботу в серіалі “Чорнобиль”, а Хелена Бонем Картер — за роль в серіалі “Корона”.

• Почесна премія за внесок у телебачення: Еллен Дедженерес.

Статуетка "Золотий глобус" вагою близько 2 кг і висотою 26 сантиметрів представляє з себе виготовлену з цинку та покриту 24-каратним золотом кулю, яка обвита кінострічкою. "Глобус" встановлений на мармуровій підставці та вручається в шкіряному футлярі, викладеному всередині червоним оксамитом.

Премія "Золотий глобус", щорічно присуджується Асоціацією іноземних журналістів, акредитованих при Голлівуді, за престижністю поступається в США лише "Оскару". Нагорода вручається за підсумками минулого року в 25 категоріях, що охоплюють кінематограф і телебачення.