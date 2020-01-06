В Беверли-Хиллз огласили победителей 77-й церемонии премии "Золотой глобус"

Среди фильмов “Золотые глобусы” были вручены в номинациях:

• Лучший драматический фильм — “1917”;

• Лучший режиссер Сэм Мендес — “1917”:

Фильм “1917” повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия.

На премию в этой номинации претендовали фильм режиссера Мартина Скорсезе “Ирландец” о водителе-дальнобойщике, который связался с мафией и стал киллером, фильм “Джокер” режиссера Тодда Филлипса о главном враге супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics, драма “Брачная история” режиссера Ноа Баумбаха о мучительном разводе театрального режиссера и его жены-актрисы и лента “Два Папы” режиссера Фернанду Мейреллиш об избрании папы Римского Франциска.

• Лучшая драматическая актриса Рене Зеллвегер — “Джуди”:

Рене Зеллвегер получила награду за работу в фильме “Джуди” режиссера Руперта Гулда. Вместе с Зеллвегер на победу в данной номинации “Золотого глобуса” претендовали Скарлетт Йоханссон за роль в картине “Брачная история” режиссера Ноа Баумбаха; Шарлиз Терон, снявшаяся в фильме “Скандал” режиссера Джея Роуча; Синтия Эриво за работу в картине “Гарриет” режиссера Кейси Леммонс и Сирша Ронан за роль в фильме “Маленькие женщины” режиссера Греты Гервиг.

• Лучшая актриса мюзикла или комедии: Аквафин — “Прощание”:

Актриса и певица Аквафин (Нора Лам) была удостоена премии за главную роль в картине “Прощание” американки китайского происхождения Лулу Ванг. Вместе с ней на награду в этой категории претендовали: Кейт Бланшетт — за роль в картине “Куда ты пропала, Бернадетт?” режиссера Ричарда Линклейтера, Эмма Томпсон, снявшаяся в картине “В прямом эфире” режиссера Ниши Ганатры, Ана де Армас — по работу в фильме “Достать ножи” Райана Джонсона и Бини Фелдштейн — за роль в фильме “Образование” Оливии Уайлд.

• Лучший актер мюзикла или комедии: Терон Эджертон — “Рокетмен”:

Британский актер Терон Эджертон получил премию за роль в фильме “Рокетмен” о становлении и творчестве Элтона Джона. На премию в этой номинации также претендовали Эдди Мерфи за фильм “Меня зовут Долемайт”, Леонардо Ди Каприо — за работу в картине “Однажды в ... Голливуде”, Дэниел Крейг (“Достать ножи”) и Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо”).

• Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн — “Брачная история”:

Лора Дерн была удостоена награды за роль в картине “Брачная история” режиссера Ноа Баумбака. Вместе с ней на награду в этой категории претендовали американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая снялась в фильме “Стриптизерши” режиссера Лорин Скафария, и Кэти Бейтс — за роль в картине “Дело Ричарда Джуэлл” режиссера Клинта Иствуда. Также в числе номинантов были Аннетт Бенинг, сыгравшая в фильме “Отчет о пытках” режиссера Скотта Бернса, и Робби, исполнившая роль в картине “Скандал” режиссера Джея Роуча.

• Лучший мюзикл или комедия: “Однажды в ... Голливуде”;

• Лучший актер второго плана: Брэд Питт — “Однажды в ... Голливуде”:

За награду в этой категории также боролись Том Хэнкс (“Прекрасный день по соседству”), Джо Пеши (“Ирландец”) и Аль Пачино (“Ирландец”), а также Энтони Хопкинс, выдвинутый на премию за работу в фильме “Два Папы”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мартин Скорсезе допустил, что “Ирландец” может стать его последней картиной

• Лучший сценарий Квентин Тарантино — “Однажды в ... Голливуде”:

Фильм “Однажды в ... Голливуде” режиссера Квентина Тарантино получил “Золотой глобус” в номинации “Лучшая комедия или мюзикл”. Действие картины происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году на фоне событий, связанных с бандой Чарльза Мэнсона. Главные герои — актер вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт). Фильм был впервые представлен на Каннском кинофестивале. Вместе с фильмом Тарантино за победу в категории “Лучшая комедия или мюзикл” боролись картины “Меня зовут Долемайт” режиссера Крейга Брюэр, “Кролик Джоджо” режиссера Тайка Вайтити, “Достать ножи” Райана Джонсона и “Рокетмен” Декстера Флетчера.

• Лучший фильм на иностранном языке: “Паразиты”:

Фильм повествует о двух семьях из разных социальных слоев южнокорейского общества. Одно семейство тянет скудное существование, перебиваясь случайными и не совсем честными заработками, другая, материально обеспеченная, ни в чем себе не отказывает. По воле случая пути этих людей пересекаются, что приводит к ряду трагических для обеих семей событий.

• Лучший анимационный фильм: “Потерянное звено”:

Мультфильм “Потерянная звено” режиссера Криса Батлера об одиноком йети, живущем в лесах Северной Америки, получил “Золотой глобус” в номинации “Лучший анимационный фильм”.

За награду в этой номинации боролись также мультфильм “Холодное сердце 2” режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли, картина “Как приручить дракона 3” режиссера Дина ДеБлуа, “Король Лев” Джона Фавро и “История игрушек 4” Джоша Шара.

• Лучший драматический актер: Хоакин Феникс — “Джокер”;

• Лучший саундтрек: Хильдур Гуднадоуттир — “Джокер”:

В номинации соревновались также саундтреки к фильмам: “1917” от композитора Томаса Ньюмана, “Брачная история” от композитора Рэнди Ньюмана, “Маленькие женщины” от композитора Александра Деспла и “Сиротский Бруклин” Дэниэла Пембертона.

• Лучшая песня: “I’m Gonna Love Me Again” — “Рокетмен”:

За эту номинацию также соревновались песни “Beautiful Ghosts” Тейлор Свифт в фильме “Кошки”, “Into the Unknown” Идина Мензел и Авроры Акснес в мультфильме “Холодное сердце 2”, “Spirit” от Бейонсе от мультфильма “Король Лев” и “Stand Up” от Синтии Эриво из фильма “Гарриет”.

• Почетная награда им. Сесила Б. ДеМилля — Том Хэнкс:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мартин Скорсезе снова подверг критике фильмы Marvel: я объясню, почему это не кино

Среди телевидения “Золотые глобусы” достались следующим проектам:

• Лучший драматический сериал: “Наследники”:

Сериал рассказывает историю интриг и борьбы за власть в международном медийном конгломерате. Вместе с ним на победу в этой категории претендовали сериалы “Корона” режиссера Бенджамина Карона, “Утреннее шоу” режиссера Мими Ледер, “Убивая Еву” режиссера Деймона Томаса и “Большая маленькая ложь” режиссера Жана-Марка Валле.

• Лучший комедийный сериал: “Дрянь”:

Режиссерами сериала выступили Гарри Бредбир и Тим Киркби. Вместе с победителем на награду в этой номинации претендовали сериал “Барри”, “Метод Комински”, “Удивительная миссис Мейзел” и “Политик”.

• Лучшая актриса драматического сериала: Оливия Колман — “Корона”:

Оливия Колман получила награду за главную роль в сериале “Корона” режиссера Бенджамина Карона о первых месяцах правления королевы Великобритании Елизаветы II. Вместе с ней на награду претендовали Джоди Комер, сыгравшая в сериале “Убивая Еве”, Николь Кидман — за работу в сериале “Большая маленькая ложь”, а также Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, которые сыграли в сериале “Утреннее шоу”.

• Лучший актер драматического сериала: Брайан Кокс — “Наследники”:

Кокс был отмечен за роль в сериале “Наследники” (2018). Сериал рассказывает историю интриг и борьбы за власть в международном медийном конгломерате.

• Лучшая актриса комедийного сериала: Фиби Уоллер-Бридж — “Дрянь”

Фиби Уоллер-Бридж сыграла главную роль в сериале “Дрянь” (2016-2019) режиссеров Гарри Бредбира и Тима Киркби. Вместе с ней на победу в этой категории претендовали Рейчел Броснахен за работу в сериале “Удивительная миссис Мейзел”, Кирстен Данст за роль в сериале “Как стать богом в центральной Флориде”, Наташа Лиони, сыгравшая в сериале “Жизнь матрешки” и Кристина Эпплгейт, которая исполнила главную роль в сериале “Мертвый для меня”.

• Лучший актер комедийного сериала: Рами Юссеф — “Рами”:

Раме Юссеф получил премию за роль в сериале “раме” (2019). На награду в этой категории были номинированы также Майкл Дуглас за роль в сериале “Метод Комински” (2018-2019), Пол Радд за работу в сериале “Жизнь с самим собой” (2019), Бен Платт за роль в сериале “Политик” (2019) и Хейдер за работу в сериале “Барри” (2018).

• Лучший актер второго плана мини-сериала или телефильма: Стеллан Скарсгард — “Чернобыль”:

Стеллан Скарсгард получил награду за роль в сериале “Чернобыль”. На премию в этой категории претендовали также Киран Калкин (“Наследники”), Алан Аркин (“Метод Комински”), Эндрю Скотт (“Дрянь”) и Генри Уинклер (“Барри”).

• Лучший мини-сериал или телефильм: “Чернобыль”:

Сериал “Чернобыль” режиссера Йохана Ренка рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные роли в нем исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис.

Среди номинантов на премию также числились сериал режиссера Томаса Каила “Фосси/Вердон” (2019) с Сэмом Рокуэллом и Мишель Уильямс в главных ролях, а также мини-сериал “Невероятное” (2019) американского режиссера Лизы Холоденко. В пятерку претендентов на награду также попали мини-сериал “Уловка-22” (2019) режиссера Джорджа Клуни и мини-сериал “громкий голос” (2019) режиссера Коричневый Скогланд об основателе американского телеканала Fox News Роджере Эйлсе.

• Лучшая актриса мини-сериала или телефильма: Мишель Уильямс — “Фосси/Вердон”:

Мишель Уильямс удостоилась награды за роль в сериале режиссера Томаса Каила “Фосси / Вердон”. Вместе с ней на награду в этой категории претендовали Кейтлин Дивер и Мерритт Уивер, которые снялись в мини-сериале “Невероятное”, Джои Кинг, исполнившая роль в сериале “Притворство”, а также Хелен Миррен — за работу в сериале “Екатерина Великая” .

• Лучший актер мини-сериала или телефильма: Рассел Кроу — “громкий голос”:

Рассел Кроу получил премию за роль в сериале “громкий голос”. На награду в этой номинации также были номинированы Джаред Харрис за работу в сериале “Чернобыль”, Сэм Рокуэлл (“Фосси/Вердон”), Саша Барон Коэн (“Шпион”) и Крис Эбботт (“Уловка-22”).

• Лучшая актриса второго плана мини-сериала или телефильма: Патриция Аркетт — “Притворство”:

Аркетт удостоилась награды за участие в сериале “Притворство”. Вместе с ней на победу в данной категории претендовали Тони Коллетт, которая снялась в мини-сериале “Невероятное”, Мерил Стрип, сыгравшая в сериале “Большая маленькая ложь”, кроме того, Эмили Уотсон была номинирована за работу в сериале “Чернобыль”, а Хелена Бонэм Картер — за роль в сериале “Корона”.

• Почетная премия за вклад в телевидение: Эллен ДеДженерес.

Статуэтка “Золотой глобус” весом около 2 кг и высотой 26 сантиметров представляет собой изготовленный из цинка и покрытый 24-каратным золотом шар, обвитый кинолентой. Он установлен на мраморном основании и вручается в кожаном футляре, выложенном внутри алым бархатом.

Премия “Золотой глобус”, ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь “Оскару”. Награда вручается по итогам прошедшего года в 25 категориях, охватывающих кинематограф и телевидение.